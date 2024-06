Frau tot geschlagen: Das ist die Tatwaffe des Axtmörders

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 13:11 / ©LPD Wien

Um Hilfe winselte die 22-jährige Chilenin in den Augenblicken vor ihrem Tod. Noch bevor ihr Mörder in das Zimmer stürmte, alarmierte sie zwei Arbeitskollegen, die sofort zu ihr fuhren und die Polizei riefen. Doch leider war es schon zu spät, als die Polizisten eintrafen. Die junge Frau wurde mit massiven Kopfverletzungen tot aufgefunden. Ihr Angreifer: ihr 26-jähriger Mitbewohner aus Rumänien. Mit einer Axt hatte er sie tödlich verletzt. Nach der Bluttat flüchtete er samt Tatwaffe auf die Straße und wollte auf Polizisten losgehen. Schüsse wurden abgefeuert, die für den Axt-Mörder tödlich waren.

Mit voller Wucht auf Polizeiauto eingeschlagen

Diese grauenhafte Tat schockiert aktuell das ganze Land. Und doch sind noch so viele Fragen offen: Warum drehte der 26-jährige Rumäne plötzlich komplett durch? Wurde er schon früher handgreiflich gegenüber seiner Mitbewohnerin? Was hatte er sich gedacht, als er auf die Polizisten losging? Die Schäden von der Axt am Polizeiauto lassen erahnen, mit welcher Wucht er zugeschlagen haben muss. Ob er mit der gleichen Wucht auf die junge Chilenin losging? Man möchte es sich nicht vorstellen… Weitere Ermittlungen laufen.