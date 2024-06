BetrÃ¼ger lockte KÃ¤rntner (83) mit falschem Versprechen in die Falle

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 13:21 / ©Pexels / Marcus Aurelius

Wie erst jetzt bekannt wurde, fiel ein 83-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Klagenfurt am 26. Mai 2024 auf eine fiese Betrugsmasche hinein. Er war gerade dabei, Geldüberweisungen per Onlinebanking durchzuführen, als auf seinem PC eine Virenwarnung aufschien. Es sei dringend eine Bereinigung durchzuführen, hieß es in der Mitteilung weiters.

Kärntner ging Betrüger auf den Leim

Sofort nahm der Mann über eine mitgeschickte Handynummer Kontakt mit einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter auf. Hierbei handelte es sich jedoch um einen fiesen Betrüger, der sich in weiterer Folge Zugriff auf den Computer des Mannes verschaffte und gleich mehrere Apps installierte.

Über tausend Euro weg

Während des Kontaktes wurden außerdem mehr als 1.000 Euro vom Konto des Pensionisten abgebucht. „Als Einmalzahlung für die angeblich lebenslange Wartung des PC“, wie man ihm weis machen wollte. Laut der Polizei sei es österreichweit bereits zu mehreren ähnlichen Fällen gekommen. Sie warnen nun ausdrücklich vor der Masche. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.