Vier Festnahmen: Polizei findet Drogenplantagen bei Hausdurchsuchungen

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 13:38 / ©LPD Wien

Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, gelang in enger Zusammenarbeit mit der Polizeidiensthundeeinheit Wien und der Landespolizeidirektion Burgenland, Polizeidiensthundeeinheit und koordinierter Kriminaldienst Oberwart, ein großer Ermittlungserfolg im Bereich der Suchtmittelkriminalität. Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts des Suchtgifthandels kam es bereits zu mehreren staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchungen in Wien und Burgenland, zur Aushebung von mehreren hochprofessionellen Cannabisaufzuchtanlagen sowie zu Festnahmen von vier tatverdächtigen Männern im Alter von 37- 46 Jahren (StA.: Österreich, Serbien). Drei der Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Alle Beteiligten verweigerten die Aussage.

©LPD Wien ©LPD Wien ©LPD Wien

Drogen, Sportwagen und Schusswaffe sichergestellt

Im Zuge der Amtshandlung kam es zu folgenden Sicherstellungen: ca. 17 Kilogramm Cannabiskraut, ca. 830 Gramm Cannabisharz, ca. 670 Gramm Kokain, ca. 320 Gramm Heroin, 938 Cannabispflanzen in Blüte, Bargeld im niedrig fünfstelligen Bereich, ein Sportwagen sowie eine Schusswaffe mit 715 Stück Munition. Weitere Ermittlungen zu der Tätergruppierung sind im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 13:41 Uhr aktualisiert