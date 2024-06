Von Koks bis LSD: Fremdenpolizei macht Drogenfund bei Kontrolle

Am Montag, dem 10. Juni, um 14.10 Uhr führte die Fremdenpolizei in einer Wohnung im 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhausen, Wien, eine Kontrolle durch. In weiterer Folge wurde eine große Menge an Drogen von den Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, sichergestellt. Der 25-jährige Serbe, der sich in der Wohnung aufhielt, wurde festgenommen. Der Tatverdächtige verweigerte die Aussage. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Folgende Drogen wurden sichergestellt: Ca. 10 kg Marihuana

ca. 3,7 kg MDMA

ca. 5,5 kg Ecstasy

ca. 5 kg Ecstasy (flüssig)

ca. 770 g Kokain

276 Stk. LSD