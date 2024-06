Sozialarbeit im Kindergarten: Projekt KISA im Rennen um Bildungsmillion

Beim öffentlichen Voting kann bis 26. Juni für das Projekt der Caritas in Kooperation mit KIB3 der Diözese Graz-Seckau gestimmt werden. „Wir freuen uns über diesen ersten Erfolg und hoffen auf viele Stimmen, die uns im Bemühen um mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung weiterbringen,“ ruft Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler zur Abstimmung auf.

Sozialarbeit im Kindergarten

Kindergartensozialarbeit zielt darauf ab, Familien bei psychosozialen Problemen zu unterstützen. Gleichzeitig sollen Elementarpädagog*innen durch sozialarbeiterische Expertise etwa in der Fallarbeit, bei der Abklärung von Gefährdungssituationen oder in der Elternbildung entlastet werden. Das Konzept orientiert sich an international etablierter sozialarbeiterischer Arbeit und wurde von Friedrich Mayer, der in der Caritas Steiermark die Schulsozialarbeit leitet, mit Alexandra Strohmeier-Wieser vom Projektpartner KIB3 der Diözese Graz-Seckau unter dem Titel „KISA“ für die Steiermark adaptiert. Durch die Sozialarbeit im elementaren Bildungsbereich sollen mögliche Probleme frühzeitig erkannt und rasch gegengesteuert werden.

Voting Zwischen 12. und 26. Juni ist es möglich, einmalig eine Stimme für das Projekt abzugeben. Die Stimme muss per SMS am Handy bestätigt werden. Hier geht’s zum Voting.

Chance auf weitere Förderungen

KISA hat in der ersten Runde die Fachjury des Wettbewerbs um die Bildungsmillion der MEGA Bildungsstiftung überzeugt: Die Experten wählten das Projekt unter die Top 6 des diesjährigen Wettbewerbs unter dem Titel „Chancen-Fairness 2024“. Damit sind 80.000 Euro an Förderungen verbunden. In der zweiten Runde besteht nun die Chance auf weitere Förderungen: Das Team muss sich beim finalen Entscheid am 10. Oktober mit einer Präsentation bewähren. Gleichzeitig entscheidet das öffentliche Online-Voting mit darüber, wer unter die ersten drei kommt und damit weitere 120.000 erhält.