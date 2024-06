Auto stürzte in Villach über Böschung

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 14:45 / ©FF Tschinowitsch Turdanitsch

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen ein Auto vom Auenweg in Villach abgekommen und in der Böschung hängen geblieben. Die Freiwilligen Feuerwehren Tschinowitsch-Turdanitsch und Drobollach sowie die Hauptfeuerwache Villach wurden hinzugezogen. „Nach dem Entfernen des Bewuchses konnte der Wagen mithilfe einer Seilwinde geborgen werden“, heißt es seitens der Florianis. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

©FF Tschinowitsch Turdanitsch | Ein Auto geriet am Mittwoch über eine Böschung in Villach. ©FF Tschinowitsch Turdanitsch | Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Tschinowitsch-Turdanitsch und Drobollach sowie die Hauptfeuerwache Villach. ©FF Tschinowitsch Turdanitsch | Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Tschinowitsch-Turdanitsch und Drobollach sowie die Hauptfeuerwache Villach.

Hinweis: Der Artikel wurde am 12. Juni 2024, gegen 16 Uhr, aktualisiert. Der Grund: In einer früheren Version des Berichtes wurde die Freiwillige Feuerwehr Drobollach nicht genannt. Aufgrund des Hinweises eines 5 Minuten Lesers wurde die Wehr in der Zwischenzeit im Text ergänzt.

