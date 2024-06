FÃ¼nf Autos in Brand gesetzt: Das ergaben die Ermittlungen

Fünf Autos wurden wahllos in Brand gesetzt.

In Linz, Oberösterreich, ist offenbar ein Brandstifter unterwegs. In der Nacht auf Dienstag, 11. Juni, wurden fünf geparkte Autos in Brand gesetzt. Zwei der Fahrzeuge brannten vollständig aus, drei weitere Autos wurden durch die Brände sehr stark beschädigt. Ermittler und Brandsachverständige begutachteten die Tatörtlichkeit.

Autos in Linz in Brand gesetzt

Das Ergebnis der Ermittlungen teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich heute, 12. Juni, mit: „An der Örtlichkeit wurden vier Fahrzeuge in Brand gesetzt und ein Auto durch die Flammen der anderen Fahrzeuge beschädigt. Der Brand breitete sich nicht auf die umliegenden Firmengebäuden aus. Folglich kamen keine Personen zu Schaden. Bei der Tat wurden wahllos Fahrzeuge verschiedener Zulassungsbesitzer, laut Brandsachverständigen durch eine externe Zündquelle, in Brand gesetzt.“ Weitere Ermittlungen dauern noch an.