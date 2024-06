Mord-Alarm in Italien: Wahl-Tirolerin (40) mit Gürtel erdrosselt

Der Täter konnte schnell ausfindig gemacht werden. Immerhin war es der Kindesvater und Ex-Ehemann selbst, der sich den Carabinieri (örtliche Polizei) von Modena, in der italienischen Region Emilia-Romagna, stellte. „Kommt, ich habe sie getötet“, soll er den Polizisten gesagt haben, als er sie zu Annas Leiche, die er im Kofferraum seines Lieferwagens deponiert hatte, führte. Anna war eigentlich nur in Italien, weil sie ihre beiden gemeinsamen Kinder (2 und 3 Jahre) abholen wollte. Doch so weit würde es nicht kommen. Am Dienstag, dem 11. Juni, erdrosselte ihr Ex-Ehemann die 40-Jährige. Laut italienischen Medien dürfte die Tatwaffe ein Gürtel gewesen sein.

Tödlicher Sorgerechtsstreit

Die beiden Ex-Eheleute waren fünf Jahre verheiratet. Nach der Trennung zog der Mann zu seinen Eltern, Anna hingegen ging mit den Kindern nach Innsbruck, Tirol. Das war der Beginn eines langwierigen Sorgerechtsstreits, der schließlich für die Wahl-Tirolerin tödlich endete. Bereits am 17. Mai 2023 hatte das Gericht beschlossen, dass die Kinder bei der Mutter leben sollte. Am Tag vor dem Mord, also am 10. Juni, haben die beiden vor Gericht eine einvernehmliche Regelung der Obsorge für die Kinder getroffen, heißt es vom Oberlandesgericht Innsbruck. Mutter und Vater hätten demnach beide das Sorgerecht, aber leben würden die Kinder bei Anna.