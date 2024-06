Schlepper lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Begonnen hat die Verfolgungsjagd bereits auf slowenischem Staatsgebiet. Dort raste der 30-Jährige bei Starkregen mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften bis zum Grenzübergang Raunjak im Bezirk Völkermarkt. „Dort hörten die beiden Beamten ein Folgetonhorn vom slowenischen Staatsgebiet näherkommen. Kurz darauf raste ein Auto gefolgt von einer slowenischen Polizeistreife vorbei“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion in Kärnten. Sofort nahmen auch die österreichischen Beamten die Verfolgung auf. Diese führte sie durch die Bezirke Völkermarkt und Klagenfurt-Land bis ins Stadtgebiet von Klagenfurt!

Verfolgungsjagd endete mit jeder Menge Gerümpel

Kurzfristig musste sogar der Ehrentalerbergtunnel auf der A2 Südautobahn gesperrt werden. „Deshalb fuhr der fliehende Lenker, der zum Teil mit bis zu 180 km/h unterwegs war, bei der Ausfahrt zum Klagenfurter Flughafen ab und in weiterer Folge nach St. Georgen am Sandhof“, schildern die Beamten. Dort hielt er das Fahrzeug an und stürmte davon. Gefunden wurde er schließlich in einem nahen Stadl. „Versteckt unter jeder Menge Gerümpel!“, wie die Polizisten betonen. Er wurde festgenommen.

Neun türkische Staatsbürger im Auto

Eine Überraschung bot aber auch ein Blick in sein Auto: Denn darin befanden sich nämlich neun geschleppte türkische Staatsbürger im Alter von fünf bis 40 Jahren. „Die Personen wurden ebenfalls festgenommen und zur Fremdenpolizei Klagenfurt überstellt“, teilt die Polizei abschließend mit. An der Fahndung waren Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, des Bezirkspolizeikommandos Klagenfurt, des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt, der Bereitschaftseinheit (BE), der Autobahnpolizei Klagenfurt sowie Diensthundestreifen und der Polizeihubschrauber Libelle beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 15:26 Uhr aktualisiert