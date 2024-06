Blutiges Drama in Baden: Frau soll Mann mit Messer attackiert haben

In einer Wohnung in Baden eskalierte laut Medienberichten am Dienstag ein Streit: Eine 37-jährige Frau soll einem 43-jährigen Mann aus Bad Vöslau mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen und ihm dabei neun Zentimeter tiefe Wunden zugefügt haben. Im Anschluss soll sie selbst die Rettung verständigt haben.

Opfer öffnete den Einsatzkräften

Als die Polizei den Einsatzort erreichte, soll das Opfer selbst die Tür geöffnet haben. Die Beamten stellten eine blutende Wunde am Rücken des Mannes fest. Die 37-jährige Frau, die sich immer noch in der Wohnung befand, wurde Medienberichten zufolge an Ort und Stelle festgenommen und soll eine Aussage verweigert haben.

Beide Beteiligten amtsbekannt

Die beiden Beteiligten sollen dem Drogenmilieu angehören und der Polizei schon länger bekannt sein, da dies nicht der erste Einsatz gewesen sein soll, der die Einsatzkräfte wegen Streitigkeiten in die Wohnung geführt hat.

Schwere Verletzungen

Dem Mann wurden offenbar schwere Verletzungen an Zwerchfell und Milz zugefügt, zudem soll seine Lunge kollabiert sein. Nach der Attacke soll er ins Landesklinikum Baden eingeliefert worden sein. Wie Medien berichten, wurde der mutmaßlichen Täterin gestern eine Blutprobe entnommen und heute früh soll eine erste Befragung stattgefunden haben. Gegen die Frau werden nun Ermittlungen wegen Mordversuch aufgenommen.