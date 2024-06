Geldübergabe eskalierte, tausende Euro gestohlen: Täter nun geschnappt

Mittlerweile konnten die beiden Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Diese wurden in weiterer Folge in der Polizeiinspektion Graz Karlauerstraße zur Sache befragt. Bei einer mehrstündigen Einvernahme waren die Tatverdächtigen sowohl zur Körperverletzung, als auch zum Diebstahl der Bargeldbestände geständig. Das gesamte gestohlene Bargeld konnte sichergestellt werden. Dieses befand sich bei einer Bekannten der beiden Verdächtigen. Die sichergestellten Bargeldbestände wurden an das Opfer übergeben.

Was ist passiert?

Am Montagnachmittag trafen sich drei Personen, alle rumänische Staatsbürger und im Alter von 20 Jahren und 25 Jahren, bei einer Tankstelle in Puntigam. Es handelte um ein geplantes Treffen und eigentlich hätte eine vereinbarte Geldaushilfe für eine vermeintlich offene Strafe stattfinden sollen. Da aber einer der Beschuldigten keinen Nachweis für die zu zahlende Strafe nachweisen konnte, kam es nicht zur Leihe. Daraufhin eskalierte die Situation und der Beschuldigte versetzte dem 25 jährigen Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer lief nach der Auseinandersetzung vom Täter davon. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Opfer eine Bauchtasche mit mehreren tausend Euro als Inhalt, welche für einen Autokauf bestimmt waren, umgehängt. Diese dürfte sich während der Auseinandersetzung gelöst haben und am Tatort zurückgeblieben sein. Das Opfer bemerkte den Verlust der Tasche und begab sich wieder an die vorherige Örtlichkeit zurück. Der 25-Jährige konnte vor Ort nur noch die leere Bauchtasche vorfinden.