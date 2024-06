Wartezeit für Patienten verkürzt: Zweites Herzkatheterlabor in Betrieb

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören trotz aller medizinischen Fortschritte nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen in Österreich. Zur Behandlung wurde bereits

1999 das erste Herzkatheterlabor mit einem Herzkathetertisch am LKH-Standort Bruck,

installiert. Mehr als 40.000 Untersuchungen wurden in diesem Labor bisher

durchgeführt. Etwa 1.700 Patienten werden pro Jahr betreut. Durch die Eröffnung

eines zweiten Herzkatheterlabors mit einem zweiten Herzkathetertisch können

tagesklinische Herzkatheter und Eingriffe an den Herzkranzgefäßen (Aufdehnung von

Gefäßengstellen) künftig in wesentlich höherer Anzahl durchgeführt werden.

Behandlungszeit für Herzpatienten wird verkürzt

„Mit dem zweiten Herzkatheterlabor stärken wir die Qualität des Angebots in der Region, denn wir arbeiten dafür, in der Spitze besser und in der Versorgung breiter zu werden. Die Steirerinnen und Steirer sollen rascher zu Terminen und schneller zur Behandlung kommen. Das zusätzliche Angebot am Standort Bruck ist ein weiterer Schritt in diese Richtung“, betont Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl. Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi ergänzt: „Mit der Eröffnung des zweiten Herzkatheterlabors investieren wir gezielt in die Gesundheitsversorgung und stellen sicher, dass diese auf höchstem Niveau bleibt. Diese Erweiterung ermöglicht es uns, die Behandlungszeiten für Herzpatient*innen deutlich zu verkürzen.“

Investition in Herzzentrum am Standort Bruck

Durch die Übersiedelung der Abteilung für Gefäßchirurgie an den Standort Leoben kann sich die Kardiologie am Standort Bruck weiter spezialisieren, da ein Eingriffstisch freigeworden ist. „Um rund 288.000 Euro wurde dieser Tisch in den vergangenen Monaten technisch umgerüstet, damit er jetzt als zweiter Herzkathetertisch verwendet werden kann. Mit dieser Investition in modernste Medizintechnik wird die kardiologische Versorgung auf höchstem Niveau gewährleistet“, erklärt Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik. „Das zweite Herzkatheterlabor stellt eine wesentliche Stärkung für das Herzzentrum am Standort Bruck dar. Mit dieser Erweiterung werden wir nicht nur dem steigenden Bedarf nach kardiologischen Leistungen gerecht, sondern setzen auch eine weitere strategische Maßnahme zur Sicherstellung einer hochspezialisierten Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region und darüber hinaus“, ergänzt KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark.

Neue Kapazitäten für die Ausbildung

Das zweite Herzkatheterlabor wurde unter der Leitung von Prim. Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gert Klug, MSc, konzipiert. Er unterstreicht die Relevanz für die Ausbildung junger Internistinnen zu interventionellen Kardiologinnen: „Mit einem zweiten Tisch ist es möglich, zwei Ärztinnen gleichzeitig auszubilden. Damit könne nicht nur pensionsbedingten Abgängen vorgebaut werden, sondern der Stamm an Interventionalistinnen kann sogar wieder wachsen. Langfristig wird dadurch eine bessere zeitliche Abdeckung der Herzinfarktversorgung möglich.“

Zusammenarbeit verbessert Versorgung von Herzpatienten

Als weitere Maßnahme in diesem Bereich startet das LKH Hochsteiermark ab Herbst 2024 am Standort Bruck eine Kooperation mit dem LKH-Universitätsklinikum Graz und dem LKH Graz II, Standort West. Elektive (nicht-akute) Patientinnen werden in Graz ambulant voruntersucht und danach tagesklinisch in Bruck angiografiert (Gefäße werden röntgenologisch dargestellt). Vorerst findet dies an einem Tag pro Woche mit vier Patientinnen statt. Nächstes Jahr ist die Ausweitung auf komplexe Kathetereingriffe bis hin zur Behandlung von komplexen Herzrhythmusstörungen geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 16:10 Uhr aktualisiert