400 Teilnehmer: Kärntner Yogafestival erfreute sich großer Beliebtheit

Zwölf Yogastars aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Frankreich und den USA haben im Rahmen des Festivals „Namaste am See“ ihre Stunden und Workshops am Wörthersee abgehalten. Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental, betont: „Das Namaste am See Yogafestival ist ein Leuchtturm-Event für unsere Region. Die Kombination aus internationaler Spitzenklasse und der atemberaubenden Kulisse des Wörthersees schafft ein einzigartiges Erlebnis, das jedes Jahr mehr Yogis aus der ganzen Welt anzieht.“ Geboten wurden insgesamt 36 Workshops sowie einige Side-Events, darunter die Welcome Session mit Hie Kim und die Kakao-Zeremonie mit Maria Jamnik im Falkensteiner Schlosshotel in Velden.

Machst du Yoga? Ist nichts für mich. Regelmäßig. Manchmal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal