Kinder-Tierschutzkonferenz feiert 5. Jubiläum im Grazer Landhaus

Zur Jubiläumskonferenz waren sechs steirische Schulklassen eingeladen, die ihre Wünsche und Forderungen für die Zukunft des Tierschutzes im Grazer Landhaus öffentlich kundtun und Fragen an Politikerinnen und Politiker sowie Fachleute richten konnten. Eröffnet wurde die 5. Kinder-Tierschutzkonferenz von Landtagspräsidentin Manuela Khom: „Tierschutz kann nicht früh genug beginnen. Ich freue mich sehr über das große Engagement der Jugendlichen zu einem wichtigen Thema in unserer Gesellschaft. Sie haben sich intensiv mit dem Tierschutz auf verschiedenen Ebenen auseinandergesetzt und ich bin überzeugt, dass ihre Meinungen auch wichtige Impulse für den Tierschutz in der Steiermark setzen werden.″

5. Jubiläum im Grazer Landhaus

„Als steirischer Tierschutzreferent und Initiator freut es mich sehr, dass die Kinder- Tierschutzkonferenz 2024 bereits zum fünften Mal stattfindet und dass mittlerweile auch Wien und Niederösterreich nach unserem Vorbild eine solche Konferenz durchführen. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler für den Tierschutz ist sehr beeindruckend, weshalb ich es für sehr wichtig halte, ihnen und ihren Anliegen auch ein entsprechendes Podium zu bieten“, betont Tierschutzreferent LH-Stv. Anton Lang, „durch die Kinder-Tierschutzkonferenz lernen sie, kritisch zu denken und an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Diese Fähigkeiten braucht man auch im weiteren Leben. Denn: Man ist nie zu jung, um sich für ein Thema stark zu machen. Vor allem, wenn man damit jenen helfen kann, die keine eigene Stimme haben: unseren Tieren.“

Tierschutz macht Schule

Die Kinder-Tierschutzkonferenz wird vom Verein „Tierschutz macht Schule″ fachlich und organisatorisch betreut und ermöglicht es Schulen, sich im Vorfeld intensiv mit dem komplexen Thema Tierschutz auseinanderzusetzen. Am Konferenztag selbst stellen alle Klassen ihre Projekte vor und diskutieren mit Fachleuten über die Zukunft des Tierschutzes. Lea Mirwald, Geschäftsführerin vom Verein „Tierschutz macht Schule″ berichtet: „Die Kinder-Tierschutzkonferenz gibt Kindern die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit Fachleuten über Tierschutz sprechen.“

©Land Steiermark/Zick | Im Grazer Landhaus fand heute die fünfte „Kinder-Tierschutzkonferenz″ statt. ©Land Steiermark/Zick | LAbg. Udo Hebesberger, LH-Stv. Anton Lang, LT-Präs. Manuela Khom und LAbg. Georg Schwarzl (v.l.)