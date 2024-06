Hier kommt die Sonne: Sommerliches Wetter beim Nova Rock erwartet

In den letzten Tagen wurde das Burgenland von teils verheerenden Unwettern heimgesucht. Sogar ein Tornado zog durch das östlichste Bundesland. Diese Wetterkapriolen dürften viele Rockfans und Metalheads mit Sorge verfolgt haben, denn von 13. bis 16. Juni geht auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf das Nova Rock Festival 2024 über die Bühne. In einem Gespräch mit 5 Minuten gibt Expertin Kathrin Götzfried von Geosphere Austria nun eine Entwarnung: Die nächsten Tage sollen bis auf kurze Regenschauer sommerlich werden.

Ab morgen geht’s bergauf

Im Moment herrschen laut der Meteorologin noch leichte Störungseinflüsse vor, die jedoch bis morgen Nachmittag zurückgehen. Bis dahin sei leichter Regen möglich. Darauf folgt eine niederschlagsfreie Phase, die bis in die Nacht auf Sonntag anhalten soll. „Am Freitag sind zwar zeitweise Wolken zu erwarten, jedoch kein Niederschlag“, erklärt Götzfried.

Sommerliche Temperaturen

Auch in Hinblick auf die Temperaturen können sich die Nova-Rock-Besucher freuen: Während es heute bei höchstens 17 Grad noch relativ kühl ist, steigen die Höchstwerte in den nächsten Tagen wieder an. Morgen werden für die Region um Nickelsdorf bereits um die 23 Grad prognostiziert. Der Samstag wird sehr sonnig mit Höchstwerten bis zu 28 Grad – Sonnencreme und Kapperl sollten also beim Packen nicht vergessen werden.

Kurzes Regenfenster in der Nacht auf Sonntag

In der Nacht auf Sonntag ist laut der Expertin von Geosphere Austria wieder eine kleine Störung zu erwarten: „Samstagnacht ist mit Niederschlägen zu rechnen, am Sonntag lockert es jedoch wieder auf und die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad.“