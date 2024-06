Graz geht mit dem Mobilitätsplan 2040 neue Wege

Die Veranstaltung bot einen inspirierenden Einblick in die zukünftige Mobilität der Stadt Graz und war geprägt von positiver Stimmung und produktiven Diskussionen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, in unterschiedlichen Dialog-Settings ihr Feedback zu geben und den Experten Fragen zu stellen. „Wie wir uns in unserer Stadt bewegen, ist entscheidend für unsere Sicherheit, unsere Gesundheit und für unser Zusammenleben. Der Mobilitätsplan 2040 wird dafür unsere Handlungsanleitung sein. Ich freue mich sehr über die rege Beteiligung beim Mobilitätsdialog und die vielen Bürger, die gestern ihre Anregungen und Meinungen eingebracht haben. Die Einbindung unterschiedlicher, wichtiger Akteure aus den Bezirken und Stakeholder ist wichtig für die künftige Umsetzung, die nur gemeinsam gelingen kann. Viele der gestern geäußerten Wünsche, wie Superblocks, verkehrsberuhigte Quartiere und mehr Fußwege, decken sich mit den Bedürfnissen der Bezirke und werden in den Plan integriert. Nun setzen wir die Ausarbeitung der Maßnahmen fort, wobei wir uns an dem im Gemeinderat 2023 beschlossenen Ziel des Modal Splits von 80/20 orientieren“, freut sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner über den gestrigen Austausch.

© Stadt Graz/Foto Fischer Auf dem Foto zu sehen sind: Peter Schick, Wolfgang Feigl, Bertram Werle, Judith Schwentner, Barbara Urban, Michael Szeiler, Mark Richter und Harald Frey.

Mobilitätsplan 2040: Maßnahmenvorschläge

Derzeit (Stand 2021) werden laut Modal Split in Graz 40,5 Prozent aller Wege mit KFZ, 18,2 Prozent mit dem ÖV, 20,3 Prozent mit dem Rad und 21 Prozent zu Fuß zurückgelegt. Das bekannte Ziel für 2040, das im Gemeinderat 2023 beschlossen wurde: künftig sollen 80 Prozent per Umweltverbund und 20 Prozent mit dem Auto unterwegs sein. Die Mobilitätsziele orientieren sich an den Klimazielen der Stadt Graz, wobei der Verkehr eine entscheidende Rolle spielt.