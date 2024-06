Zehntausende Euro Schaden: Überwachungskamera filmte Vandalen-Aktion

Am Mittwochnachmittag wurde der Einbruch bei der Polizeiinspektion in Ebenthal angezeigt. Laut dem Hausmeister der Firma dürften die beiden Täter – eine junge Frau und ein junger Mann – ein Fenster eingeschlagen haben und so in das Innere der Firma in Ebenthal gelangt sein. Dort kappten sie die gesamte Stromversorgung und richteten ordentlich Schaden an!

Farbpulver verteilt und auf Wände gesprayt

„Die unbekannten Täter dürften mehrere Stunden in der Firma verbracht haben“, heißt es seitens der Polizei. Dabei dürften sie unter anderem mit einem Stapler gegen eine Stahlsäule gefahren sein. Auch öffneten sie mehrere Säcke mit Farbpulver, verteilten es und sprühten mit Spraydosen auf Wände und Türen. Zudem wurde ein Computer samt Bildschirm gestohlen.

Überwachungskameras zeichneten alles auf

Die Aktion wurde von den Überwachungskameras der Firma aufgezeichnet. Die Bilder wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt von der Polizei veröffentlicht. Die Beamten erhoffen sich dadurch zweckdienliche Hinweise, immerhin verursachte das Duo einen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

©LPD Kärnten | Diese beiden sollen in einer Firma in Ebenthal ordentlich Schaden angerichtet haben. ©LPD Kärnten | Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise. ©LPD Kärnten | Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 17:39 Uhr aktualisiert