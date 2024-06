Unfall zwischen Auto und LKW forderte zwei Verletzte

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 17:23 / ©5 Minuten

Gegen 14 Uhr fuhr eine 58-jährige Fahrzeuglenkerin aus einem Kreisverkehr in Weiz heraus und musst laut eigenen Angaben aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers abrupt abbremsen. Laut ihren Angaben, lenkte ein entgegenkommender LKW-Fahrer sein Fahrzeug von dem entgegenkommenden Fahrstreifen in Richtung des linken Fahrbahnrandes. Dies war der Grund für ihr abruptes Bremsmanöver. Hinter der 58-Jährigen fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer (40) mit seinem Fahrzeug und konnte nicht schnell genug bremsen, weshalb es zu einem Verkehrsunfall kam.

Zwei Personen verletzt

Die 58-Jährige sowie ihre 26-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und in das Landeskrankenhaus Weiz gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die B72 in der Zeit von 14.10 Uhr bis 14.50 Uhr in diesem Teilabschnitt gesperrt. Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr entfernt.