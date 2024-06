Nach der Bluttat: Mit der Axt auf Zivilstreife eingeschlagen

Nach dem brutalen Tötungsdelikt mit einer Axt Dienstagabend in Wien-Floridsdorf sind einen Tag später weitere Details von der Polizei bekannt gegeben worden. So hatte die 22 Jahre alte Frau kurz vor ihrem Tod zwei ihrer Arbeitskollegen mittels Textnachrichten um Hilfe gebeten, weil sie sich vor ihrem Mitbewohner fürchtete. Die beiden Männer alarmierten die Polizei. In einem Videotelefonat mit einem der Kollegen war die Attacke sogar zu sehen, so die Exekutive.

Bekannte sahen Verdächtigen randalieren

Im Zuge des Videoanrufs war laut Polizeisprecher Markus Dittrich das Eindringen in das Zimmer der Frau in der Wohnung in der Ferchenbauergasse und der Beginn des Angriffs durch den 26-Jährigen wahrnehmbar gewesen. Daraufhin verständigte der eine Arbeitskollege den Polizeinotruf, während er und sein Bekannter zur Adresse der Frau fuhren. In der Gasse konnten sie einen randalierenden Mann mit nacktem Oberkörper sehen, der eine Axt in Händen hielt und damit um sich schlug. Unter anderem schlug der Rumäne auf ein Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung ein. Auch beschädigte der Mann ein geparktes Fahrzeug.

Verdächtiger schwang die Axt gegen die Beamten

Zwei Polizisten, die sich gerade mit einer Schnellrichterin wegen eines Verkehrsplanquadrates in der Nähe befanden, fuhren sofort zum Einsatzort. Als der Mann die Polizisten erblickte, lief er unvermittelt auf die Beamten zu. Mit der Axt schwang der Mann in Richtung der Beamten. Ein wuchtiger Hieb traf die Zivilstreife, aus dem die Einsatzkräfte gerade ausgestiegen waren. „Er schlug eine regelrechte Schneise in das Fahrzeug“, sagte Sprecher Dittrich. Beim Zurückweichen dürfte sich ein Beamter am Kopf verletzt haben, nachdem er gestürzt war. Da sich für die Polizisten die Situation als lebensbedrohend darstellte, gab ein Beamter – jener, der verletzt war – Schüsse auf den Angreifer ab, die der Rumäne nicht überlebte.

Rettungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet

Wie viele Schüsse und in welchen Bereich des Körpers abgegeben wurden, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden sofort eingeleitet. Diese wurden zunächst von einem Wega-Medic, ein als Rettungssanitäter ausgebildeter Wega-Beamter, eingeleitet und dann von der Berufsrettung Wien weitergeführt. Der 26-Jährige erlag jedoch noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch werden von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK EBM) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien geführt. An dem Einsatz war ein Großaufgebot der Polizei an Ort und Stelle.

Motiv nach wie vor unklar

In der Wohnung des Mannes wurde dann die Leiche der 22-Jährigen entdeckt. Die Frau wies massive Kopfverletzungen auf, sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand von dem Mann mit der Axt erschlagen worden sein. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Ermittlungen zum Tod der 22-Jährigen übernommen. Das Motiv ist laut Polizei bisher unklar. Nach APA-Informationen hatte der 26-Jährige schon im Vorfeld massive psychische Auffälligkeiten an den Tag gelegt.

Elfter Femizid

Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) zeigte sich am Mittwoch bestürzt über die Bluttat und drückte den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus. „In Floridsdorf sollen alle gut und sicher leben können. Gewalt gegen Frauen hat hier, hat nirgendwo, einen Platz“, sagte Papai. Laut dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) handelte es sich um den elften Femizid in diesem Jahr in Österreich. (APA/RED, 12.6.2024)