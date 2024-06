Bus-Linienverkehr im Lieser- und Maltatal wird mehr als verdoppelt

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), „Bacher Reisen“-Geschäftsführer Martin Bacher und Markus Ramsbacher, Geschäftsführer der Tourismusregion Katschberg, die Details zum neuen Verkehrskonzept im Malta- und Liesertal vor. „Vor drei Jahren waren wir in der tiefsten Pandemie, vor allem der Tourismus. Es war nichts los in der Region. Damals gab es dann einen Termin rund um Mobilität. Und wir hatten ein enthusiastisches Gespräch, bei dem alles evaluiert wurde: von den Skibussen bis zum Schülerverkehr“, beginnt Ramsbacher und Schuschnig ergänzt: „Das, was im Lieser- und Maltatal in Zukunft stattfinden wird, ist absolut historisch – ohne zu übertreiben. Wir schaffen es, Schüler, Pendler sowie Tourismusgäste in einem einzigartigen Verkehrskonzept mitzunehmen, mit einer Taktung auf den Hauptverkehrsachsen, die man so eigentlich nur aus dem Zentralraum kennt.“

Linienverkehr wird mehr als verdoppelt

Konkret wird der 60-Minuten-Takt zwischen dem Bahnhof in Spittal an der Drau über Gmünd nach Rennweg und Malta künftig auch auf Samstage, Sonn- und Feiertage ausgeweitet. Auch sollen die ehemaligen Schülerstrecken über die Knoten Trebesing-Band, Gmünd, Malta, Eisentratten, Kremsbrücke und Rennweg verbessert eingebunden werden. Im Sommer und Winter sollen zudem touristische Ziele, wie die Kölnbreinsperre, die Frido Kordon Hütte und das Gebiet um die Blutige Alm, wie auch das Pöllatal, angefahren werden. Die zentrale Verknüpfung aller Linien liegt in der Stadtgemeinde Gmünd, wo man sich aktuell um einen geeigneten Busbahnhof bemüht. Bürgermeister Josef Jury (FPÖ) dazu: „Es ist ein epochaler Schritt für unsere Region. Heute einen Takt, wie in einem Ballungszentrum anzubieten, ist wahrlich ein großer Wurf. Diese Initiative ist wichtig für Einheimische, Wirtschaft, Tourismus und vor allem den ländlichen Raum!“

Änderungen im Busverkehr ab Juli: Auf der Strecke von Spittal nach Gmünd: Montag bis Freitag: Bisher schon Stundentakt zwischen 6.30 und 20.40 Uhr

Samstag: Ausweitung auf Stundentakt

Sonn- und Feiertag: Ausweitung auf Stundentakt Auf der Strecke von Gmünd nach Rennweg: Montag bis Freitag: Ausweitung aller 16 Kurspaare von Schultag auf Werktag

Samstag: Ausweitung auf Stundentakt

Sonn- und Feiertag: Ausweitung auf Stundentakt Auf der Strecke von Gmünd nach Malta: Montag bis Freitag: Ausweitung aller 15 Kurspaare von Schultag auf Werktag

Samstag: Ausweitung auf Stundentakt

Sonn- und Feiertag: Ausweitung auf Stundentakt Diese neuen Fahrstrecken sind außerdem angedacht: Gmünd – Katschberghöhe: zehn Kurspaare täglich im Sommer und Winter

zehn Kurspaare täglich im Sommer und Winter Kremsbrücke – Innerkrems – Schönfeld: Im Sommer sechs Kurspaare täglich, im Winter 13

Im Sommer sechs Kurspaare täglich, im Winter 13 Gmünd – Trebesing – Seeboden: Neun Kurspaare täglich im Sommer und Winter

Neun Kurspaare täglich im Sommer und Winter Malta – Kölnbreinsperre: Sechs Kurspaare täglich im Sommer (vier Monate)

Erfordert Verstärkung

20 neue Mitarbeiter sollen es werden. Acht Busfahrer seien im Rahmen einer Aktion mit dem Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS) und der Kärntner Arbeiterstiftung neu ausgebildet worden. „Bacher Reisen“-Geschäftsführer Martin Bacher: „Wir müssen jetzt starten. Aber ohne die notwendigen Mitarbeiter, die dieses Konzept auch umsetzen, wäre es nicht möglich gewesen. Das Team steht und wir haben das Glück, dass acht einheimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Busführerschein machen. Auch kommen Buslenker aus anderen Ländern zu uns.“ Gesucht werden aktuell noch Wohnmöglichkeiten für diese Fahrer.

Millionen-Investition

Das Projekt wird in mehreren Phasen umgesetzt. Gestartet wird im Juli. „2,4 Millionen werden bei dem Konzept in Lieser-/Maltatal mehr als bisher investiert“, verdeutlicht Schuschnig weiters. Davon sollen auch Minibusse finanziert werden, die künftig unter dem Titel „mali“ auf Strecken unterwegs sind, auf denen weniger Kunden erwartet werden. Sie fahren nur dann, wenn sie gerufen werden. Fortgeführt werden soll übrigens auch die Aktion „Cool in die Schul“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 18:25 Uhr aktualisiert