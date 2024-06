Pilotprojekt brachte zahlreichen Grazer Jugendlichen eine Lehrstelle

Jugendlichen neue Perspektiven und Karrieremöglichkeiten vor Auge führen – das war das Ziel von WIDE („Wirtschaft in der Einjährigen“), einem Pilotprojekt an der HLW Schrödinger, initiiert von der Bildungsdirektion und der WKO Steiermark. 55 Schülerinnen und Schüler nahmen daran teil. Sie absolvierten vorab den Talentcheck am Talentcenter der WKO Steiermark, die Ergebnisse daraus dienten als Basis für individuelle Beratungsgespräche mit steirischen Jugendcoaches. So wurden die idealen Praktikumsplätze gefunden werden, insgesamt 14 Grazer Unternehmen aus den verschiedensten Branchen konnten dafür gewonnen werden, darunter SPAR, SSI Schäfer, Grosschädl Stahl, das Gasthaus Kehlberghof sowie das Hotel Lend, die Konditorei Philipp oder die Fleischerei Mosshammer.

©Fischer WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg freuten sich bei der Abschlussveranstaltung an der HLW Schrödinger gemeinsam mit Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, HLW-Schrödinger-Direktorin Margareta Petermandl und Spar-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer über das erfolgreiche Abschneiden der Schülerinnen und Schüler.

Im Gegensatz zu Schnupperpraktika war dieses Projekt wesentlich umfangreicher ausgelegt. Den gesamten April und Mai über waren die Jugendlichen jeweils einmal pro Woche fünf Arbeitsstunden im Unternehmen tätig, um so wirklich einen umfassenden Eindruck des jeweiligen Berufs zu bekommen. Und das mit Erfolg, wie die Evaluierung zeigt: Jede(r) Fünfte möchte den erprobten Beruf nun ergreifen, der Hälfte der Jugendlichen wurde sogar eine Lehrstelle angeboten. Besonders positiv wurde seitens der Schüler die Möglichkeit selbständig zu arbeiten und die Einbindung und Betreuung während des Praktikums sowie das Arbeitsklima im jeweiligen Betrieb bewertet. Und auch das Resümee der beteiligten Unternehmen fällt positiv aus: 70 Prozent waren mit der neuen Projektidee sehr zufrieden, 30 Prozent zufrieden – negative Beurteilung gab es keine. Darum belohnte die WKO Steiermark die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen auch mit einer 300-Euro-Prämie.