Der Kinderflohmarkt in Leibnitz hatte wieder Saison

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 18:25 / ©Robert Sommerauer

Mastermind dahinter war und ist die Aktionsgemeinschaft “LEIBNITZ LÄDT EIN!” als traditionsreiche Plattform der Leibnitzer Innenstadtbetriebe. Daraus ist im Lauf der Jahre ein wahrer Hotspot geworden. Nicht nur Kinder, auch Eltern und sehr viele Besucher nutzen diese Gelegenheit. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Fast die gesamte Schmiedgasse war voll mit Tischen, den Lieblingsartikeln der Kinder vom Lego bis zu Rollerskates.

Nächster Flohmarkt steht schon in den Startlöchern

Die Aktionsgemeinschaft “LEIBNITZ LÄDT EIN!” wurde auch diesmal wieder von den sehr aktiven Mitgliedern des ROTARACT CLUB SÜDSTEIERMARK bei den doch inzwischen sehr arbeitsintensiven Vorbereitungen sowie beim kompletten Auf- und Abbau unterstützt. Der Club sieht darin auch eine sehr gute Möglichkeit, junge Menschen zu unterstützen und zu fördern. Der nächste Kinderflohmarkt ist für den 5. Oktober geplant.

Leibnitzer CHOKOLINDE

Und noch etwas machte am Samstag die Runde: Die Leibnitzer CHOKOLINDE. Ein Genusspaar aus weißer und dunkler Schokolade ohne Alkohol mit einem Hauch von Lindenblüten, welches in Kooperation mit der Leibnitzer Lindenapotheke und der Schokoladenmanufaktur Zotter als perfekte Ergänzung zur bestehenden Leibnitzer Lindenschokolade entstanden ist. Die CHOKOLINDE ist im Stadtbüro in der Schmiedgasse 6 und bei ausgewählten Mitgliedsbetrieben der Aktionsgemeinschaft erhältlich.