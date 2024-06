Rennradfahrer verletzt: Mit Vollgas auf Zugmaschine aufgefahren

Am 12. Juni 2024 gegen 13.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Österreicher in Telfs auf der B171 mit einer Zugmaschine von Osten in Richtung Westen und war mit Mäharbeiten am Straßenrand beschäftigt. Die Mäharbeiten waren wie vorgesehen durch Zusatztafeln gekennzeichnet. Hinter der Zugmaschine fuhren mehrere Autos. Zur selben Zeit fuhr ein 51-jähriger Österreicher mit dem Rennrad ebenfalls von Osten in Richtung Westen.

Ungebremst auf die Zugmaschine

Nachdem die Autos die langsam fahrende Zugmaschine überholt hatten, fuhr der nachkommende Fahrradfahrer ungebremst auf die Zugmaschine auf und stürzte in die auf der rechten Seite angrenzende Böschung. Der 51-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und mit der Rettung in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht.