Insolvenzwelle: Sieben Firmenpleiten pro Tag in Wien

In Wien stiegen die Insolvenzen im ersten Halbjahr 2024 kontinuierlich an.

Laut aktueller Hochrechnung des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) sind im ersten Halbjahr 2024 in Wien 1.242 Unternehmen von einer Insolvenz betroffen. Das sind rund 37 Prozent der 3.308 Unternehmen, die in diesem Zeitraum in Österreich insolvent geworden sind. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet dies in Wien einen Anstieg von rund 36 Prozent. Mit Blickrichtung Jahresende sind rund 2.400 Unternehmensinsolvenzen in Wien realistisch. Geprägt wurde das Wiener Insolvenzgeschehen auch in den letzten Monaten von weiteren Großinsolvenzen innerhalb der „SIGNA Gruppe“.

Kontinuierlicher Anstieg an Insolvenzen

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die Firmeninsolvenzen in Wien im ersten Halbjahr des Jahres um 36,2 Prozent gestiegen. Das sind um 330 mehr als im ersten Halbjahr 2023 und bedeutet, dass in der Bundeshauptstadt sieben Firmenpleiten pro Tag zu verzeichnen sind. „Die Entwicklung der Insolvenzzahlen in Wien zeigt, dass die wirtschaftliche Gesamtsituation nach wie vor äußerst angespannt ist. Die nach wie vor hohe Inflation, hohe Energiepreise, die Zinspolitik, aber auch vielerorts sinkende Umsätze und fehlende Aufträge sind die wesentlichen Ursachen für die steigenden Insolvenzzahlen. Der kräftige Anstieg der Insolvenzen kommt daher nicht unerwartet und ist davon auszugehen, dass auch in den nächsten Monaten die Insolvenzzahlen in der Bundeshauptstadt nicht sinken werden“, fasst Jürgen Gebauer, Leiter Unternehmensinsolvenz Wien/NÖ/Bgld. das bisherige Insolvenzgeschehen 2024 in Wien zusammen.

38 Prozent vollkommen vermögenslos

Von den 1.242 insolventen Unternehmen in Wien wurde bei rund 38 Prozent mangels Vorliegens von kostendeckendem Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet. Diese Unternehmen waren bereits zum Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung vollkommen vermögenslos und nicht einmal in der Lage, die Kosten für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in der Höhe von 4.000 Euro zu tragen. Dieser in Wien bereits über einen längeren Zeitraum zu beobachtender Trend hält weiterhin an. Das hat zur Konsequenz, dass diese Unternehmen nicht im Rahmen eines Insolvenzverfahrens ordentlich abgewickelt werden können, und den betroffenen Gläubigern die letzte Chance genommen wird, im Rahmen einer konkursmäßigen Abwicklung zumindest einen kleinen Teil ihrer Forderungen zurückzubekommen.

Verbindlichkeiten um 970 Prozent gestiegen

Der Anstieg der Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um rund 970 Prozent ist in erster Linie weiteren Insolvenzeröffnungen in der „SIGNA-Gruppe“ geschuldet. Die Insolvenzen in der „SIGNA Gruppe“ beherrschten in den letzten Monaten das Insolvenzgeschehen in Wien. Die Insolvenzeröffnungen der SIGNA Prime Holding GmbH mit Schulden in der Höhe von rund 1,27 Milliarden Euro und der SIGNA Retail GmbH mit Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 1,13 Milliarden Euro sind ein wesentlicher Grund für den exorbitanten Anstieg der Passiva im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023. In den Top 5 der Wiener Großinsolvenzen finden sich vier Gesellschaften aus der „SIGNA Gruppe“. Mit der insolventen Liegenschaftspaket SABA GmbH mit Verbindlichkeiten von rd. 70 Millionen komplettiert eine weitere Immobiliengesellschaft die TOP 5 der Wiener Großinsolvenzen im ersten Halbjahr 2024.

Am meisten Insolvenzen in der Bauwirtschaft

Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es in Wien im erstem Halbjahr 2024 im Bereich der Bauwirtschaft mit 229 Insolvenzfällen. Es folgt der Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (205 Fälle) und die Beherbergungs- und Gastronomiebranche (132 Fälle). Dies sind jene Branchen, die bereits im Vorjahr in Wien die meisten Pleiten vorzuweisen hatten.

Bis Jahresende 2.400 Insolvenzen erwartet

Der KSV1870 geht von einer Fortsetzung der aktuellen Entwicklung des Wiener Insolvenzgeschehens aus. „Diese Entwicklung wird sich aus heutiger Sicht auch in den nächsten Monaten fortsetzen. Es ist nicht unrealistisch, dass es in Wien bis zum Ende des Jahres rund 2.400 Insolvenzen geben wird“, erwartet Jürgen Gebauer keine Trendumkehr in den nächsten Monaten. Besonders die Entwicklung in der Wiener Immobilienbranche wird mit Spannung zu beobachten sein. Gebauer: „Der Immobilienmarkt wurde aufgrund der bereits länger anhaltenden hohen Inflation sowie der Zinspolitik und der damit einhergehenden sinkenden Nachfrage in den letzten Monaten stark in Mitleidenschaft gezogen.“