In Villacher Schulen herrscht auch im Sommer Hochbetrieb

Während die Schüler ihre Ferien genießen können, herrscht in etlichen Villacher Schulen im Sommer Hochbetrieb. Etwa in der Volksschule St. Magdalen: Dort läuft die zweite Bauphase einer Modernisierung an, für welche in Summe eine Million Euro investiert werden. Erneuert werden dabei unter anderem die Fenster im Bereich des Turnsaals und der Nachmittagsbetreuung sowie die Heizkörper. Zur Schaffung eines Gruppen-Raumes wird der Werk- und Nachmittagsbetreuungsraum zudem verlegt. Auch werden die Gebäudezugänge barrierefrei und der Verbindungsgang zum Turnsaal saniert.

Auch in Volksschule Lind und MS Auen wird gebaut

Kräftig gebaut wird auch in der Volksschule Lind. Dort wird die Sanierung des Daches fortgesetzt, Teilbereiche des Turnsaales werden erneuert. Zudem wird in LED-Lampen und Akustikdecken investiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 200.000 Euro. In der Mittelschule Auen werden währenddessen die Lampen und Decken erneuert. Zudem wird das Gebäude technisch adaptiert, da die MS Auen zu Villachs „Leuchttürmen“ zählt. Im Falle eines „Blackouts“ gibt es dort Information und Hilfe. Lampen und Decken werden ebenso in der MS Landskron auf den neuesten Stand gebracht. Modernisiert werden zudem die Anlagen für Durchsagen, Uhren und das Pausensignal.

Fleißig gewerkelt wird auch in Villachs Kindergärten

Fleißig gewerkelt wird aber auch in Villacher Kindergärten. In der Fellach werden Kanalanlage und Sickerschächte mit Blick auf die zunehmenden Starkregen-Ereignisse saniert. Auf dem Dach des Kindergartens Lind wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. „Es geht darum, für unsere Kinder eine zukunftsorientierte Infrastruktur zu schaffen. Deshalb nützen wir auch heuer schwerpunktmäßig die Ferien, um nötige Maßnahmen umzusetzen“, so Stadtrat Harald Sobe (SPÖ).