Tödliches Unglück: Kind starb nach Murenabgang in St. Marein bei Graz

Medienberichten zufolge kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Murenabgang bei St. Marein bei Graz, bei der vier Kinder verschüttet wurden. Ein fünfjähriges Kind soll zu Tode gekommen sein. Der Katastrophenschutz teilte gegenüber dem ORF Steiermark mit, dass der tagelange Starkregen, der die Böden in weiten Teilen der Steiermark völlig durchnässt hatte, für den Murenabgang verantwortlich war.

60-Kubikmeter-Mure

Laut Berichten des ORF Steiermark war eine Frau mit ihren beiden Kindern und zwei weiteren Kindern auf einem Waldweg in einem Wald bei Siegensdorf unterwegs. Plötzlich soll sich eine rund 60 Kubikmeter große Mure gelöst und alle vier Kinder verschüttet haben.

Drei Kinder verletzt, eines verstorben

Keines der Kinder kam unverletzt davon, eines musste laut ORF schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Ein fünfjähriges Kind konnte nur noch tot geborgen werden. Im Einsatz standen über 100 Feuerwehrleute, drei Hubschrauber sowie das Kriseninterventionsteam. Wie die APA in einer Presseaussendung mitteilte, ist momentan noch nichts Näheres zur Identität der betroffenen Personen bekannt.

Dutzende Hangrutsche in der Steiermark

Die Starkregenfälle in der Steiermark seit voriger Woche haben mehrere Hänge durchnässt und an Dutzenden Stellen abrutschen lassen, jedoch kam es bislang nicht zu Personenschäden. Obwohl die Schauer heute im Laufe des Tages nachließen, kann momentan noch keine Entwarnung gegeben werden. An vielen Orten kam es bereits zu Hangrutschungen. Darum wird von Behörden seit Tagen an die Bevölkerung appelliert, beim Aufenthalt im Freien und vor allem an Gewässern vorsichtig zu sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 20:01 Uhr aktualisiert