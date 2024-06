Eitrige und 16er Blech bald Weltkulturerbe?

Die Würstelstände in Wien blicken auf eine lange Tradition zurück. Ihre Anfänge finden sich in der Zeit der K.-u.-k.-Monarchie: Damals wurden fahrende Garküchen gegründet, um Kriegsversehrten die Möglichkeit zu bieten, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Standl mit fixem Standort gibt es in Wien erst seit den 60er Jahren, zuvor waren solche Stände nicht erlaubt.

Verein zur Förderung der Wüstelstandkultur will Antrag einreichen

Um die Institution Würstelstand nachhaltig in der österreichischen Kultur zu verankern, wurde Berichten des ORF zufolge ein Verein zur Förderung der Würstelstandkultur gegründet. Mitglieder seien die Betreiber verschiedener Würstelstände in ganz Wien. Diese Initiative soll nun kurz davor stehen, einen Antrag zur Aufnahme der „Wiener Würstelstandkultur“ in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich zu stellen.