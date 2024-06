Donnerstag bringt Lichtblicke: Nach Regen kommt Sonnenschein

Der Donnerstag bringt den Österreichern eine kleine Besserung in Bezug auf das Wetter: In der Früh muss laut Geosphere Austria zwar noch fast im ganzen Land mit Regenschauern und dichten Wolken gerechnet werden, danach zieht der Störungseinfluss jedoch ab. Am meisten Regen wird in Osttirol und am Nordrand der Alpen zwischen dem Bregenzerwald und dem Mostviertel erwartet.

Am Nachmittag kommt die Sonne

Nach den trüben Vormittagsstunden ziehen die meisten Wolken jedoch ab und auch die Schauerneigung sollte nachlassen. Sogar ein paar Sonnenstunden sind vielerorts möglich. Nur in manchen Gebieten in Salzburg und Oberösterreich sind bis am Abend einzelne Schauer möglich. Es bleibt jedoch auch morgen recht kühl bei sieben bis 13 Grad in der Früh und Werten zwischen 14 und 20 Grad untertags.