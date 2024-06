Endlich! Wetterbesserung ist in Kärnten in Sicht

Regen ade! Am Donnerstag blinzelt in Kärnten endlich die Sonne durch die Wolkendecke. „Ab dem späten Vormittag regnet es in Oberkärnten kaum noch und in der Folge kommt von Westen her nach und nach die Sonne heraus“, kündigen die Meteorologen von GeoSphere Austria an. Auch in Unterkärnten hören die Schauer spätestens am Nachmittag auf. „Auch hier geht sich dann noch ein wenig Sonnenschein aus“, so die Experten. Allerdings bleibt es kühl, mit maximal 14 bis 16 Grad.