Küchenbrand in Spittal: Ehemann rettet seine Frau mit Feuerlöscher

Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, gegen 16.40 Uhr, wollte eine 49-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in Spittal an der Drau Speisen zubereiten. Während sie kurz die Küche verließ, entzündete sich das Speiseöl in der Pfanne und das Feuer breitete sich auf den Dunstabzug aus. Ihr 48-jähriger Ehemann alarmierte die Feuerwehr und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Er wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Spittal. 45 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Spittal an der Drau waren im Einsatz. Es entstand erheblicher Sachschaden.