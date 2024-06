Sportwagen-Fans aufgepasst: Sportwagenfestival in Velden geht wieder los

Von Donnerstag bis Samstag wird der gesperrte Seecorso jeden Nachmittag zum exklusiven Autosalon. Ausgestellt sind ausgewählte Sportwagen aller Marken und einzigartige Sondermodelle, die auf heimischen Straßen so nie zu sehen sind! Lamborghini präsentiert so den neuen Lamborghini Revuelto! Das ist aber nur eine der zahlreichen Live-Präsentationen mit denen die österreichischen Importeure und Repräsentanten die vielen tausenden Besucher und Sportwagenclubs begeistern werden.

Interviews und musikalische Highlights

Spannende Interviews im Rahmen des Sportwagen-Walks mit Mister Ferrari, Heribert Kasper ermöglichen den Besuchern einen professionellen Einblick in die internationale Sportwagenszene. Das kurzweilige Rahmenprogramm lädt zum Flanieren, Staunen und Verweilen ein. Musikalisches Highlight am Samstag, um 18.00 Uhr, vor dem Falkensteiner Schlosshotel Velden, ist die Performance ihres Sportwagen-Songs von Miss Europe, Beatrice Turin, sowie ein kurzer Live-Auftritt vom Kärntner Schlagerstar Silvio Samoni.

Promis kommen für das Event zum Wörthersee

Velden verwandelt sich in diesen Tagen zum Mekka für Sportwagen-Liebhaber aus aller Welt und bietet allen, die diese Leidenschaft teilen, die einzigartige Gelegenheit, die Faszination und das Erlebnis Sportwagen hautnah zu spüren. Folgende Promis haben bereits ihr Kommen zugesagt: Bettina Assinger, Katharina Baumgartner – junge Top-Winzerin (größtes Weingut Österreichs), Kurt Faist, Brigitte Glock, Stefan Glock, Sascha Haimovici – (CEO Immo Contract Soravia Gruppe), Corinna Kamper, Nora Lisa, Emely Myles (Finalistin von the Voice of Germany), Dr. Christian Pesau (GF Verband der Österreichischen Auto-Importeure), Otto Retzer, Ronny Rockenbauer (Sendung Go Spezial), Iva Schell, Silvio Samoni, Beatrice Turin – Miss Europe 2021, ORF-Studio 2-Modell, Sängerin und Heimo Turin – Unternehmer