Ende der Wochengeld-Falle: Nationalrat gibt grünes Licht für Sonderbonus

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 07:50 / ©pexels.com

Der Nationalrat hat zum Auftakt seiner Plenarwoche die Einführung von Sonderwochengeld beschlossen. Frauen, die sich für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld entschieden haben und nach dessen Auslaufen noch einige Monate in Elternkarenz bleiben, sollen damit für den Fall, dass sie in diesem Zeitraum ein weiteres Kind bekommen, sozialrechtlich abgesichert werden.

Anträge bis Juni 2025

Wie das Wochengeld wird das Sonderwochengeld je acht Wochen vor und nach der Geburt des Kindes gebühren, auch die weiteren Bestimmungen – etwa was einen verlängerten Bezug oder Regelungen für selbstversicherte Personen betrifft – sind dem Wochengeld nachgebildet. Die neue Regelung wird rückwirkend mit September 2022 in Kraft treten, entsprechende Anträge sind bis 30. Juni 2025 einzubringen.

Ministerium rechnet mit rund 1.300 Betroffenen pro Jahr

Gemäß den Erläuterungen zur Gesetzesnovelle rechnet das Sozialministerium beim Sonderwochengeld – ohne Nachzahlungen – mit rund 1.300 Betroffenen und Kosten von rund 10,56 Millionen Euro pro Jahr. Mehr Infos zum Sonderwochengeld findest du hier.

NEOS: Frauen stellen sich Wochengeldfalle selbst

Für die Einführung von Sonderwochengeld stimmten alle Fraktionen mit Ausnahme der NEOS. Die betroffenen Arbeitnehmerinnen hätten sich freiwillig sowohl für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld als auch für eine verzögerte Rückkehr in ihren Job entschieden und sich damit die Wochengeldfalle „selbst gebaut“, machte NEOS-Abgeordneter Gerald Loacker geltend. Nun müssten diejenigen, die zwei Jahre lang ein niedrigeres Kinderbetreuungsgeld bezogen haben, diese Gruppe mit ihrem Steuergeld „querfinanzieren“, obwohl es sich bei Bezieher:innen von einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld hauptsächlich um Besserverdienende handle. „Das ist falsch“, pochte er auf „Eigenverantwortung“.

Grüne reden von Ungerechtigkeit

Bei den anderen Parteien stieß Loacker mit dieser Argumentation allerdings auf kein Verständnis. So wertete etwa Barbara Neßler (Grüne) die geltende Rechtslage als eine Ungerechtigkeit für Frauen, die knapp hintereinander Kinder bekommen. Frauen dürften nicht bestraft werden, wenn sie „zu früh“ ein zweites Kind bekommen, betonte sie und zeigte sich in diesem Sinn auch über die rückwirkende Geltung der Gesetzesnovelle und die mit dem Sonderwochengeld verbundene Kranken- und Pensionsversicherung erfreut. Allgemein betonte Neßler, dass die Regierungsparteien in den letzten Jahren im Familienbereich „viel weitergebracht“ hätten, wiewohl sie die Familienpolitik damit aber noch lange nicht ans Ende angelangt sieht.

SPÖ: Bestimmungen müssen vereinfacht werden

Ausdrücklich für die Gesetzesnovelle bedankte sich SPÖ-Abgeordneter Alois Stöger. Für Frauen sei es im Sinne der Autonomie wichtig, dass sie rund um die Geburt eines Kindes ein eigenes Einkommen haben, bekräftigte er. Handlungsbedarf sieht er allerdings bei den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen: Die Regelungen für Kinderbetreuungsgeld, Karenz und Wochengeld seien kompliziert geworden und sollten vereinfacht werden.

FPÖ: Kinder bekommen, ist eine Frage der Leistbarkeit

Kritische Einwürfe kamen von FPÖ-Abgeordneter Rosa Ecker. Die „Wochengeldfalle“ zu beseitigen sei wichtig, es habe aber lange gedauert, monierte sie. Zudem beklagte sie, dass betroffene Mütter selbst aktiv werden müssten, damit sie die vorgesehene Nachzahlung erhalten. Generell meinte Ecker, dass Kinder zu bekommen, zunehmend zu einer Frage der Leistbarkeit werde, zumal es in dieser Legislaturperiode nicht gelungen sei, das Unterhaltsrecht zu reformieren.

ÖVP: Warum sich weniger Frauen für Kinder entscheiden

Es seien nicht die Rahmenbedingungen, sondern in erster Linie persönliche Erwägungen, warum sich immer weniger Frauen für Kinder entscheiden würden, hielt demgegenüber Bettina Zopf (ÖVP) mit Verweis auf eine neue Studie fest. Es herrsche großes Bewusstsein vor, dass Kinder viel Arbeit, Zeit und Geld bedeuten. In diesem Sinn hält sie es für wichtig, Familien zu unterstützen. Als zweifache Mutter wisse sie, wie wichtig Kinderbetreuungsgeld und Wochengeld seien.