Dorfturnier SV Wernberg: Mit Hüpfburg, DJ, Grillerei und Aftershowparty

Bei der Sportanlage in Föderlach wird am 22. Juni gesportelt und gefeiert. Um 10 Uhr am Vormittag startet das Dorfturnier. Das Nenngeld pro Mannschaft beläuft sich auf 60 Euro. Startberechtigt sind Damen-, Herren-, und gemischte Mannschaften. Die Anmeldungen für das Turnier sind noch bis zum 20. Juni 2024 möglich. Einfach bei Stefan Mossier unter der Telefonnummer: 067682053724. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Turnier statt.