Auto? Flieger? Beides! Erstes fliegendes Auto macht Stopp in Graz

Der PAL-V Liberty landete in Graz

Der PAL-V Liberty landete in Graz

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 09:35 / ©Flughafen Graz

„Vor wenigen Wochen stand am GRZ-Vorfeld der PAL-V – das erste fliegende Auto der Welt. Es wurde von niederländischen Ingenieuren in Zusammenarbeit mit einem italienischen Designbüro entwickelt und für eine Veranstaltung auch nach Graz gebracht“, heißt es in einem Facebook-Posting des Grazer Flughafen.

Von 0 auf 100 in neun Sekunden

Der PAL-V Liberty bietet Platz für zwei Personen und kann innerhalb von nur fünf Minuten vom Auto zum Gyrocopter umgebaut werden. Im Fahrmodus erreicht das Fahrzeug beeindruckende 160 km/h und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als neun Sekunden. Mit einer Reichweite von 1.315 km ist es zudem für längere Fahrten bestens gerüstet.

Fliegen leicht gemacht

Doch damit nicht genug – im Flugmodus erreicht der PAL-V Liberty eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h und kann bis zu 3.500 Meter hoch fliegen. Die maximale Flugreichweite liegt bei 400 bis 500 Kilometern. Für die Landung benötigt das Flugauto lediglich eine Rollstrecke von etwa 30 Metern.