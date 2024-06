Rettung neben Volksschule: Jungstörche vor traurigem Schicksal bewahrt

„Im Horst befanden sich drei Jungstörche mit der Storchenmutter. Durch die Regenmengen in den letzten Tagen drohten die Störche an Unterkühlung und Nahrungsmangel zu sterben“, berichtet Manfred Kaplan von der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht. Unterstützt von der örtlichen Feuerwehr Fürstenfeld, gelang es Manfred Kaplan, die Jungstörche sicher mit einer Drehleiter aus dem Horst zu bergen. Anschließend wurden sie zur Storchenaufzuchtstation nach Tillmitsch gebracht, wo sie nun in Sicherheit sind.

©Manfred Kaplan

„Wir konnten drei junge Störche vor einem sicheren Schicksal bewahren“

„Ein großer Dank geht an die Schulleitung der Volksschule Altenmarkt, insbesondere an Direktorin Monika Kaplan, sowie an die Feuerwehr Fürstenfeld und alle beteiligten Helfer“, so Manfred Kaplan. „Dank ihrer schnellen Reaktion konnten wir drei junge Störche vor einem sicheren Schicksal bewahren.“