Top-Einkaufserlebnis: Transgourmet feiert Eröffnung in Klagenfurt

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet eröffnete heute seine Tore in Klagenfurt. Die feierliche Inbetriebnahme erfolgte durch die beiden Transgourmet Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck, Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser in Vertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Christian Scheider, Vize-Bürgermeister Philipp Liesnig sowie Stefan Sternad.

Er ist neben Villach der zweite Transgourmet in Kärnten, insgesamt betreibt das Unternehmen 16 Standorte in Österreich. Zielgruppe sind die mehr als 2.500 Gastronomie- und Tourismusbetriebe sowie Wiederverkäufer, Selbstständige und Gewerbetreibende. Insgesamt wurden in den 2022 erworbenen ehemaligen AGM-Standort rund 35 Millionen Euro investiert und zum Start 80 neue Arbeitsplätze geschaffen. Neben einer Generalsanierung des Bestandsobjektes wurde auch zugebaut. Auf mehr als 3.000 Quadratmetern Verkaufsfläche werden nun 19.000 verschiedene Artikel – allesamt „maßgeschneidert für Profis“ sowie zahlreiche Services und Dienstleistungen angeboten. Das Sortiment hebt sich dank einer Vielzahl an biologischen, nachhaltigen und regionalen Produkten vom Mitbewerb ab.

Alles aus einer Hand zum Großhandelspreis

Die beiden Transgourmet Österreich Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck wissen: „Bei uns erhalten Gastronomen und Hoteliers alles aus einer Hand und zum Großhandelspreis. Transgourmet ist bekannt für seinen hohen Dienstleistungsgrad und die Innovationskraft – seit vielen Jahren sind zeitsparendes Online-Shopping und die Zustellung der Waren durch den eigenen Fuhrpark fester Bestandteil des Serviceangebots, so Panholzer anlässlich der Eröffnung. „Regionale aber auch internationale Spezialitäten und hochwertige Utensilien für die Großküche – unser Angebot ist breit“, so Standort-Geschäftsleiter Christian Robnig. Nationale und internationale Markenartikel, Eigenmarken für jedes Bedürfnis und über 300 regionale Produkte sind gelistet, gepaart mit „Beratung auf Augenhöhe“ durch ein erfahrenes Mitarbeiter-Team.

Marktpräsenz in Kärnten verdoppelt

Die feierliche Inbetriebnahme erfolgte durch die beiden Transgourmet Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck, Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser in Vertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Christian Scheider, Vize-Bürgermeister Philipp Liesnig sowie Stefan Sternad und Guntram Jilka von der Wirtschaftskammer Kärnten. Vertreter aus Wirtschaft, Kunden, Lieferanten und Partner konnten sich anlässlich der Eröffnung vom breiten Angebot selbst überzeugen und dieses verkosten. Die Schaffung von 80 regionalen Arbeitsplätzen sowie die Bereitschaft, große Investitionen trotz der bestehenden Herausforderungen zu realisieren, sind starke Signale. Das bewusste Bekenntnis zu Regionalität im Sortiment ist mit Sicherheit wichtiger und stärker als zuvor.

Ansiedelung von Transgourmet hat große Bedeutung für die Gastronomie- und Tourismusbetriebe

Die Ansiedelung hat eine große Bedeutung für die Region – vor allem für die Gastronomie- und Tourismusbetriebe. Die Neuansiedlung von Transgourmet bestätigt die erfolgreiche Ausrichtung der Landeshauptstadt als Betriebsansiedelungsstandort,“ freut sich Bürgermeister Christian Scheider. „Für unsere Branche ist eine Investition in einen weiteren Standort in unserem Bundesland in dieser Größenordnung ein klares Zeichen. Hier wird nicht nur am Weiterbestand gearbeitet, sondern auch an der Zukunft. Wir leben von einer Vielfalt, einem guten Miteinander und einem gesunden Wettbewerb. Ich bin daher überzeugt, dass hier ein weiterer Beitrag zur positiven Entwicklung der Gastronomie geleistet wird.“

Einkaufserlebnis im großen Stil: Vielfalt pur

Transgourmet kommt mit dem Standort in der Landeshauptstadt noch näher zu seinen Kundinnen und Kunden – das optimiert die Logistik für beide Seiten. Speziell die Ultra-Frische – darunter versteht man Fleisch- und Fischwaren, Molkereiprodukte sowie Obst und Gemüse – sind nun sowohl in der Abholung als auch in der Zustellung noch schneller verfügbar. Transgourmet deckt den Bedarf an Produkten für die Gastronomie und Hotellerie zur Gänze ab,“ weiß Standortgeschäftsleiter Christian Robnig. Umfangreiche Frische-Angebote von Fisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse stehen dabei ebenso im Fokus wie Weine und Schaumweine, Kaffee aus eigener Rösterei und Spezialitäten für die Hauben-Gastronomie. Das einzigartig tiefe und breite Sortiment umfasst 19.000 Einzelartikel. Die Basis bildet bei Transgourmet ein umfangreiches Angebot an nationalen und internationalen Markenartikeln, die durch für die Zielgruppe Hotellerie und Gastronomie maßgefertigte Eigenmarken ergänzt werden.

Wertschöpfung „aus der Region für die Region“: 5 Millionen Euro an Unternehmen im Bundesland

In Summe gingen Aufträge im Wert von 5 Mio. Euro an Unternehmen aus der Region. Der über 20 Jahre alte ehemalige AGM-Standort wurde generalsaniert, es blieb „kein Stein auf dem anderen“; dabei wurden unter anderem der gesamte Bodenaufbau sowie der Boden, das Dach und die Fassade saniert, neu errichtet wurden die Kühl- und Tiefkühlbereiche sowie das Verwaltungsgebäude. In nur 11 Monaten Bauzeit wurde saniert und der Zubau errichtet. Am Standort Klagenfurt kommt 100 Prozent Grün-Strom aus Wasserkraft zum Einsatz, dank Bauteilaktivierung wird umweltfreundlich gekühlt bzw. geheizt, auf dem Dach des Gebäudes wurden fast 500 Photovoltaik-Module installiert. Standard bei Transgourmet sind LED Beleuchtung, COz-Kälteanlagen und geschlossene Kühlmöbel. Der Standort ist verkehrstechnisch optimal eingebunden und über die B92 erreichbar.

