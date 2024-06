Ab Oktober 2024: Neues Masterstudium an TU Graz und Uni Graz

In vielen Lebensbereichen entstehen täglich riesige Mengen an Daten: sei es durch Handynutzung, in der Medizin, der Energieversorgung oder in der Logistik. Diese Daten bieten großes Potenzial für Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Trotz der zunehmenden Nutzung von maschinellem Lernen bleiben hochqualifizierte Fachkräfte unverzichtbar, um Daten präzise zu analysieren, zu interpretieren und fortgeschrittene Modelle zu entwickeln.

Englischsprachiger Master startet ab Oktober 2024

Aus diesem Grund haben die TU Graz und die Uni Graz im Rahmen ihrer Kooperation NAWI Graz das neue Masterstudium „Data Science“ entwickelt. Es kombiniert Mathematik, Statistik und Informatik zu einer grundlagenorientierten Ausbildung mit Fokus auf Datenanalyse, Prognostik, Optimierung, Informationsintegration und maschinelles Lernen. Das zweijährige, englischsprachige Programm startet im Oktober 2024.

„Studierende durch eine starke Grundlagenorientierung vermitteln, was hinter diesen Methoden steckt „

In nahezu allen Lebensbereichen generieren täglich riesige Datenmengen enormes Potenzial für Gesellschaft und Wissenschaft. „Wir wollen unseren Studierenden durch eine starke Grundlagenorientierung vermitteln, was hinter diesen Methoden steckt und wie sie diese selbst entwickeln oder anpassen können“, erklärt Siegfried Hörmann, Co-Vorsitzender der Studienkommission am Institut für Statistik der TU Graz.

Von medizinischen Bildgebung bis zum autonomen Fahren

Die Anwendung reicht von der medizinischen Bildgebung bis zum autonomen Fahren. „KI kann aus kleinen Datenmengen präzise Aufnahmen liefern, was in der medizinischen Bildgebung zu genaueren Diagnosen führt“, betont Martin Holler, Vorsitzender der Curricula-Kommission an der Universität Graz.