Neueröffnung: Spar-Filiale eröffnet in Steinfeld

Am Mittwoch eröffnete der Spar-Supermarkt Steinfeld seine Pforten. Der neue Markt ist mit einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern weit größer als der bisherige Standort und einer der modernsten Spar-Supermärkte in Österreich. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Menschen hier einen neuen und attraktiven Spar-Supermarkt bieten und somit überhaupt erst die Nahversorgung in Steinfeld sicherstellen können „, so Paul Bacher, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol.

hochmoderne elektronische Preisauszeichnung und neue Kühlmöbel

Der neue Spar-Supermarkt präsentiert sich als ein Frische-Eldorado der Extraklasse, das keine Wünsche offen lässt. Vor allem der Frische-Bereich aus Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, Wurst, Käse und Frischfleisch in Bedienung besticht durch Vielfalt und kompetente Beratung.

Neu ist auch die hochmoderne elektronische Preisauszeichnung. (Electronic Shelf Labels, ESL) Diese bietet die Möglichkeit, Preisänderungen in Echtzeit und ohne manuellen Aufwand durchzuführen, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führt. Zudem trägt der Verzicht auf Papieretiketten und die Nutzung langlebiger elektronischer Displays zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Außerdem neu in Steinfeld und als Teststandort für zukünftige Spar-Standorte im Einsatz: Die neuen Kühlmöbel mit Türen. Diese bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen offenen Kühlregalen. Sie sind darauf ausgelegt, die Frische der Produkte zu erhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken.

Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung bei SPAR

Bei Spar wird nur rund 1 Prozent der angebotenen Lebensmittel nicht verkauft. Spar hat ein breites Maßnahmenpaket geschnürt, um der Lebensmittelverschwendung im Handel und in den Haushalten entgegenzutreten. Das wichtigste Instrument dabei ist eine möglichst genaue Bestellung, um die nachgefragte Menge in den Filialen anzubieten. Produkte, die zum Beispiel im Spar-Supermarkt Steinfeld kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, werden vergünstigt abgegeben – preisreduziert in einem eigenen Regal oder im Zuge der allseits beliebten „Too good to go“ Sackerl. Produkte, die auch dann nicht verkauft werden konnten, spendet der Spar-Supermarkt an den Verein „together“. Der neue SPAR-Supermarkt in Steinfeld hat von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.50 bis 19 Uhr und samstags von 6.50 bis 18 Uhr geöffnet. Das bewährte Team rund um Marktleiterin Rebecca Schwager freut sich über den neuen Arbeitsplatz und steht Anfragen mit Rat und Tat zur Seite.

©SPAR/gleissfoto Rebecca Schwager freut sich mir ihrem Team über den neuen Arbeitsplatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2024 um 11:08 Uhr aktualisiert