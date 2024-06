480 Betroffene: FH Wien versendete irrtümlich Zusagen

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 11:03 / ©Screenshot Google Street View

480 Bewerber haben kürzlich eine Zusage für einen Studienplatz beider Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer Wien (WKW) im 18. Bezirk, Währing erhalten. Der Kurier berichtete zuerst darüber. Die Freude bei den Bewerben dauerte nur kurz an. Denn schon nach kurzer Zeit erhielten die Betroffenen eine E-Mail mit dem Betreff „Studienplatz-Angebot irrtümlich verschickt.“ Bei der Zusage handelte es sich allerdings um einen technischen Fehler.

FH bedauert Fehler

Seitens der FH Wien der WKW hat man sich bereits bei den Betroffenen entschuldigt, die auch weiterhin auf der Warteliste stehen. An den Fachhochschulen gibt es allerdings für jeden Studiengang nur eine beschränkte Anzahl an Plätzen, für die sich die Interessenten in einem Aufnahmeverfahren bewerben müssen.

Schüler cancelten bereits Plan B

Nun für die Bewerber wurde die irrtümliche Zusage zu einem großen Problem. Als Bedingung zur Aufnahme mussten sie neben der offiziellen Anmeldung auch bereits die Studiengebühr entrichten. Außerdem dachten viele, ihnen sei der Studienplatz nun zugesichert, weshalb sie ihre Bewerbung an anderen Hochschulen zurückzogen. Die FH empfiehlt all jenen, mit den anderen Hochschulen in Kontakt zu treten und diese über die fälschliche Zusage zu informieren. Betroffene können bei dem hauseigenen Juristen der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) um Hilfe beten.