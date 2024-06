EM-Aktion: Jetzt verschenkt Billa gratis Lebensmittel

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 11:19 / ©5 Minuten

Doch wie genau bekommst du nun gratis Produkte? Vom 14. bis 17. Juni ist es ganz einfach: Vor Spielbeginn um 21 Uhr kaufst du bei Billa oder Billa Plus eines oder mehrere der ausgewählten Top-11-Produkte. Doch hier kommt der Clou: Schießt Österreich im Spiel am Montag, dem 17. Juni 2024, gegen Frankreich auch nur ein Tor, bekommst du die gekauften Produkte vom 18. bis 25. Juni noch einmal geschenkt – und zwar in der gekauften Menge!

Das sind die Produkte im ersten Durchgang: Original Radatz Mini Käsekrainer (220g), Soletti Salzgebäck (230g) Kelly Popcorn (Salz) Kelly Zirkusräder Kelly rustikale Erdäpfelchips (Salz) Stiegl Goldbräu in der Dose (0,5l) Hakuma Mango Billa Vitaminwasser Himbeer + Kiwi (0,5l) Pepsi bzw. Pepsi Max verschiedene Sorten von Mirinda diverse Dr. Oetker Bistro Baguettes. Softis Taschentücher Box

„Wir hoffen auf viele Tore“

Harald Mießner und Michael Paterno, die Vorstände von Billa, betonen die Freude, mit der Aktion die EM-Stimmung in die Märkte zu bringen: „Wir hoffen auf viele Tore und viele glückliche Kunden!“ Zusätzlich gibt es für Jö-Mitglieder mit der Jö-App eine Extraportion Spannung: Bei einem Sieg gegen Frankreich am Montag, dem 17. Juni, erhaltest du einen Bonus von minus 10 Prozent auf deinen nächsten Einkauf, wenn du im Aktionszeitraum mindestens ein Top-11-Produkt kaufst.