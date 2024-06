Passanten befreiten Schwerverletzten (58) aus Unfallwrack

Am Morgen des heutigen Donnerstags, dem 13. Juni, krachte ein 58-jähriger Autofahrer in Leopoldstadt, 2. Wiener Bezirk, mit seinem E-Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall in dem Wrack eingeklemmt. Passanten eilten ihm sofort zu Hilfe und befreiten den Schwerverletzten aus dem Auto, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Der Mann befand sich laut Berufsrettung Wien in einem kritischen Zustand.