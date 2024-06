Polizei-Inspektion Keplergasse wird doch nicht geschlossen

Immer wieder kam es in Favoriten, 10. Bezirk, Wien zu Messer-Attacken und anderen Straftaten. Die Polizeipräsenz wurde dort daher erhöht, und am Kepler- und Reumannplatz eine Waffenverbotszone erlassen. Schließlich gab es aber Wirbel auf politischer Ebene, denn, wie die Wiener FPÖ aufdeckte, hätte die Polizeiinspektion Keplergasse in den nächsten Wochen geschlossen werden sollen. Grund für die Schließung sei der geplante Abriss des Gebäudes. Medien und Politik machten daraufhin Druck.

FPÖ kritisiert

„Der 10. Bezirk ist mittlerweile ein Kriminalitäts-Hotspot und Multi-Kulti-Pulverfass, das sich in die Riege Berliner Problem-Bezirke oder Pariser Vororte einreiht. Angesichts dieser Zustände ist es ein Skandal, dass die PI Keplerplatz im Juli geschlossen werden soll, denn mit 31. August gibt es bereits einen Abriss-Bescheid. Die Polizei soll bis auf Weiteres in der Nähe des Verteilerkreises untergebracht werden – 15 Minuten entfernt vom Brennpunkt Keplerplatz. Dadurch wird ein zusätzliches Sicherheitsvakuum geschaffen“, kritisierte am gestrigen Mittwoch, dem 12. Juni, der FPÖ-Bezirksparteiobmann aus Favoriten, Landtagsabgeordneter Stefan Berger. Statt einer Schließung fordert die FPÖ viel eher die Eröffnung einer weiteren Polizeiinspektion am Reumannplatz.

Schließung aufgeschoben

Nun die Kehrtwende: Die Polizeiinspektion in der Keplergasse soll bis auf Weiteres am derzeitigen Standort in Betrieb bleiben. In einer Stellungnahme am Mittwochabend, dem 12. Juni, hieß es: „Der Neubau wird erst dann realisiert werden, wenn ein adäquates Ersatzquartier in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort gefunden ist.“ Laut Innenminister Gerhard Karner habe die Sicherheit der Menschen oberste Priorität: „Ich habe daher die Landespolizeidirektion Wien beauftragt, die eingeleiteten Maßnahmen sofort zu stoppen und damit für Sicherheit zu sorgen.“