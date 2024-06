Häusliche Gewalt: Mann (41) bedrohte Ehefrau (33) mit dem Messer

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 12:30 / ©5min.at

In der Wohnung in Favoriten, 10. Wiener Bezirk, angekommen, konnten die Beamten ermitteln, dass ein 41-Jähriger – seine Herkunft ist ungeklärt – seine 30-jährige Ehefrau im Bereich des Oberarms geschlagen und sie mit dem Umbringen sowie mit einem Messer bedroht haben soll. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. „Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, so die Landespolizeidirektion Wien. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.