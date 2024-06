Witwe des „Krone“-Gründers: Helga Dichand ist verstorben

Hans Dichand ist in der österreichischen Medienlandschaft ein bekannter Name. 1959 gründete er die Tageszeitung „Krone“ in ihrer heutigen Form. 2010 verstarb er und hinterließ seine Frau, Helga Dichand, und ihre drei Kinder Michael, Johanna und Christoph. Wie die Kinder hielt Witwe Helga Dichand 12,5 Prozent an der „Kronen Zeitung“. Nun die traurige Nachricht: Die Mitgesellschafterin der „Krone“ ist im Alter von 87 Jahren verstorben, berichtet der Standard.