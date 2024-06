Murenabgang auf der A9: Ab diesem Datum rollt der Verkehr wieder

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 13:08 / ©ASFINAG

Nach den heftigen Unwettern vom letzten Wochenende sind die Aufräum- und Sicherungsarbeiten an der A9 Pyhrnautobahn im Bereich Übelbach nördlich von Graz in vollem Gange. Fünf größere Muren gingen auf die Autobahn ab, und mittlerweile sind es auf dem knapp zwei Kilometer langen Streckenabschnitt südlich des Gleinalmtunnels 20 verschiedene Rutschungen, die bearbeitet und gesichert werden müssen. Seit Samstag arbeiten Mitarbeiter der ASFINAG und drei beauftragte Bauunternehmen rund um die Uhr, um die Schäden zu beheben.

Verkehrsfreigabe in Sicht

Wenn das Wetter mitspielt, könnte die Pyhrnautobahn zwischen Deutschfeistritz und dem Knoten St. Michael ab dem 21. Juni wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Richtungsfahrbahn Norden/Voralpenkreuz soll dann uneingeschränkt befahrbar sein. In Richtung Süden plant die ASFINAG, zwei etwas verengte Fahrstreifen einzurichten, die abschnittsweise durch eine Betonleitwand zu den Schadstellen abgesichert sind. Dadurch wird Platz geschaffen, um trotz des laufenden Verkehrs weiter an der Hangsicherung zu arbeiten. Die vollständige Sanierung dieses Bereichs wird jedoch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Umleitungen eingerichtet Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, wird der Verkehr weiterhin über die S6 und die S35 zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und dem Knoten St. Michael umgeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2024 um 13:11 Uhr aktualisiert