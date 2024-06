19-Jährige festgenommen: Rauferei führt Polizei zu betrunkener Diebin

Als die Polizisten die 19-jährige Tatverdächtige vorläufig festnahmen, führten sie einen Alkomat-Test bei ihr durch. Das Ergebnis: 1,3 Promille. Ein Teil des Diebesguts (Medikamente) hatte sie auch noch bei sich.

Auf Raub folgte Rauferei

Aber zurück zum Anfang: Am 13. Juni, wurde eine 19-jährige Frau im Bereich des Yppenplatzes in Ottakring, dem 16. Wiener Bezirk, ausgeraubt. Sie erstattete daraufhin Anzeige. „Im Zuge der laufenden Einvernahme in der Polizeiinspektion Wattgasse konnten die Beamten via Funk einen mutmaßlichen Raufhandel wahrnehmen. Hierbei konnte sofort eine Verbindung hinsichtlich der Täterbeschreibung (weiblich, FFP2-Maske) hergestellt werden“, heißt es von der Polizei. Dieser Verdacht bestätigte sich schließlich auch und führten die Beamten zur 19-jährigen Tatverdächtigen. Weitere Erhebungen laufen.