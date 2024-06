EXW-Prozess in Klagenfurt: Überraschungszeuge packt aus

Im EXW-Prozess um millionenschweren Anlagebetrug hat am Mittwoch Richterin Claudia Bandion-Ortner, die Vorsitzende des Schöffensenates am Landesgericht Klagenfurt, einen Überraschungszeugen zutage gebracht. Ein EXW-Kopf, der von den Angeklagten massiv belastet wird, wurde aus Dubai zugeschaltet. Dabei wies der 34-jährige Südtiroler, der auch als Beschuldigter geführt und per Haftbefehl gesucht wird, jede Schuld von sich, belastete aber den Hauptangeklagten.

Zeuge: „Er hat unser Vertrauen missbraucht“

„Fragen Sie ihn, wo das Geld ist.“ „Er hat unser Vertrauen missbraucht.“ „Die Projekte, die er eingebracht hat, waren Rohrkrepierer und Fake.“ „Ich gehe davon, dass er das Geld entwendet und Kunden betrogen hat.“ Das sind nur einige der Vorwürfe, die im Prozessverlauf gegen den EXW-Miteigentümer erhoben wurden. Diese bestritt er samt und sonders in der Videoschaltung. Die in Klagenfurt Anwesenden – inklusive Oberstaatsanwältin – machten hingegen keinen Hehl daraus, dass sie den 34-Jährigen gerne persönlich in Klagenfurt begrüßt hätten: „Ich wohne seit acht Jahren in Dubai, hier habe ich meinen Hauptwohnsitz“, meinte der Zeuge dazu. Seine Aufgabe sei es gewesen, nach seinem Einstieg bei EXW ein „Ökosystem“ rund um die Firma aufzubauen und Projekte zu etablieren, die Gewinne abwerfen sollten. Der 26-jährige Hauptangeklagte sei hingegen immer „für das Finanzielle“ zuständig gewesen, bekräftigte der Südtiroler, der nach eigenen Angaben viel zu tun gehabt habe: „In 120 bis 130 Ländern“ weltweit sei EXW tätig gewesen. Den Umsatz bezifferte er mit 60 bis 70 Mio. Euro.

Zeuge weist Vorwürfe zurück: Er habe keinen Zugang zu den Wallets gehabt

Schließlich fragte die Richterin direkt: „Hat der Hauptangeklagte 2020 bei seinem Ausscheiden Geld entwendet, das ihm nicht zusteht?“ „Ganz sicher“, antwortete der Zeuge. Dass der Hauptangeklagte ihm vorwirft, Geld eingesteckt zu haben, wies er zurück: „Ich hatte ja gar keinen Zugang zu den Wallets.“ Durch seinen Einstieg bei EXW hätte er vielmehr Fehler ausgemerzt, betonte der Südtiroler: „Es wurde den Kunden 0,1 bis 0,32 Prozent Gewinn täglich versprochen. Das ist einfach nicht gegangen, wir haben das sofort auf 0 bis 0,32 Prozent geändert.“ „Wie soll sich denn das alles ausgehen?“, bohrte die Richterin nach, „die Vertriebsleute bekommen Provisionen, Kunden werden ausbezahlt, Projekte finanziert und einige Leute pflegen einen Lebensstil mit Flügen in Privatjets, teuren Häuser und Nobelpartys?“ Beim ursprünglichen Plan wäre zu viel ausbezahlt worden, erklärte der Zeuge, das sei korrigiert worden. Von einem „Exit-Scam“ sei aber nie die Rede gewesen.

Richterin Claudia Bandion-Ortner: „Wo ist das Geld?“

Er bestritt ebenfalls, dass Kunden getäuscht worden seien: „Die wussten Bescheid, die Infos wurden in Webinaren oder bei Events gegeben.“ Auch der erfolgte Auszahlungsstopp und die „Zwangskonvertierung“ der eingezahlten Beträge sei durch die AGBs gedeckt gewesen, widersprach er der Richterin, die keine entsprechenden Dokumente gefunden hatte: „Die schicke ich Ihnen noch zu.“ Überhaupt seien die Projekte ja noch nicht tot, man brauche nur neue Partner. Turbulent geworden sei es erst, als es Morddrohungen von Geschädigten gegen die EXW-Führung gegeben habe: „Da waren wir nicht mehr arbeitsfähig.“ Die Frage aller Fragen blieb aber auch dem Zeugen nicht erspart: „Wir haben Millionen-Einzahlungen von Kunden, die teils ihre gesamten Ersparnisse verloren haben. Wo ist das Geld?“, fragte Bandion-Ortner. Ein Teil sei in Projekte, Firmen und Sonstiges geflossen: „60 bis 70 Prozent sind wieder an die Kunden zurückgegangen“, beteuerte der Südtiroler. Dass beim Prozess in Klagenfurt schon Opfer aussagten, dass sie trotz Ankündigung von EXW kein Geld bekommen hätten, sah er hingegen nicht als Widerspruch: „Wir haben es noch nicht geschafft, Geld aus Projekten rauszuholen.“ Was mit dem Rest des Geldes passiert ist, könne er nicht sagen.

Überraschungseffekt sorge für Unmut

Dass Bandion-Ortner auf den „Überraschungseffekt“ gesetzt hatte und im Voraus niemanden über die Einvernahme des 34-Jährigen informiert hatte, sorgte für einigen Unmut bei Angeklagten und Verteidigung. Damit diese selbst Fragen an ihn formulieren können, soll die Einvernahme an einem anderen Verhandlungstag fortgesetzt werden. Zuvor war der ehemalige Geschäftsführer einer EXW-Supportfirma und Bruder des folgenden Zeugen befragt worden. Die Ausführungen des 33-Jährigen waren geprägt von auffälligen Erinnerungslücken. Mit „Alles gut!“, leitete er zwar über weite Teile seine Antworten auf die Fragen der Richterin ein, blieb diese aber in weiterer Folge größtenteils schuldig. „Keine Ahnung“, war die häufigste Antwort. Ganz egal, ob es um Hintergründe des Firmengeflechts, Geldflüsse oder die Stimmung innerhalb der EXW-Führung ging.

700.000 Euro auf Konto in Dubai überwiesen

Besonderes Interesse hatte da erneut eine Überweisung von einem Konto erweckt, das der Firma des 33-Jährigen zugeordnet wurde: Dieses Konto bei einer großen Kärntner Bank wurde zwar gesperrt, allerdings wurden noch Tage später auf mysteriöse Weise 700.000 Euro auf ein Konto seines Bruders in Dubai überwiesen. Dazu habe er gar keine Wahrnehmungen – weder zu den Kundeneinzahlungen in sechsstelliger Höhe, noch zur Überweisung, die „nicht in meinem Auftrag“ erfolgt sei, so der 33-Jährige. Auch der 34-Jährige konnte nicht viel zur Aufklärung beitragen: Ihm sei die Überweisung wohl bekannt – das habe so sein müssen, weil das Konto eben gesperrt wurde: „Das Geld wurde auf das andere Konto überwiesen und dann in Kryptowährung wieder an die Firma zurückgeführt“ – wofür er vom Hauptangeklagten heftiges Kopfschütteln erntete. Seit Ende September 2023 läuft am Landesgericht Klagenfurt der groß angelegte Prozess um die Kryptowährungsfirma EXW. Den elf Angeklagten werden gewerbsmäßig schwerer Betrug, Geldwäsche, Pyramidenspiel und kriminelle Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen rund 40.000 Opfer laut Anklage um mindestens 17,6 Millionen Euro betrogen haben, kolportiert wurde ein Gesamtschaden von 100 Mio. Euro. Ein Urteil wurde für den 23. Juli avisiert.(APA/red 13. 6. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2024 um 13:40 Uhr aktualisiert