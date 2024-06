Viele offenen Fragen zu Wolfsabschüssen in Spittal

Tierschützer wittern jetzt rund um die Abschüsse einen Skandal und haben an Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) einige Fragen. Es war Wolf Nummer elf und zwölf, die in Oberkärnten erlegt wurden. In einer lapidaren Aussendung aus Grubers Büro gab es dazu nur die Mitteilung, dass die beiden Abschussverordnungen erfüllt wurden. Zur Jagd auf die beiden Beutegreifer und deren Tötung liegen Martin Balluch, Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT) einige verstörende Informationen vor, die er geklärt haben und auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen will.

Verdacht der Tierquälerei: Eine führende Wölfin, deren Junge zu verhungern drohen

Der Grund: „Es wurde von Gruber weder das Geschlecht noch das Alter der beiden Wölfe bekannt geben. Es besteht der Verdacht, dass eine führende Wölfin abgeschossen wurde, deren Jungen nun zu verhungern drohen. Daher besteht der Verdacht der Tierquälerei. Dazu gibt es Gerüchte, dass ein Wolf nicht weidgerecht erlegt wurde und durch Nachsuche und Fangschuss getötet wurde. Über alles das wollen wir Aufklärung und wissen, ob das alles so stimmt, wie wir es heute gesagt bekommen haben“, ist Balluch bestürzt.

Viele offene Fragen

5 Minuten wollte die Fragen an das Büro des Landeshauptmann-Stellvertreters Grubers weiterleiten, wurde aber mit dem Hinweis auf Datenschutz abgeblockt. Balluch: „Es ist unfassbar, wie es da in Kärntens Wäldern zugeht. Datenschutz bei Wölfen, als ob wir Namen und Adresse von den beiden wissen wollten“, poltert er. Und: „Dazu Trophäenjäger, die sich um Abschüsse geradezu anstellen, weil sie ihre Beute mitnehmen dürfen. EU-Recht wird hier mit Füßen getreten. Zwölf Wölfe sollen Risikowölfe gewesen sein. Das glaubt doch kein Mensch. Gruber beleidigt damit den Hausverstand der Tierschützer“, schimpft er in einem Gespräch mit 5 Minuten und wies die Rechtsabteilung des VGT an, wegen des Verdachtes der Tierquälerei Anzeige zu erstatten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2024 um 14:04 Uhr aktualisiert