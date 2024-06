Florianis von Überflutungen verblüfft: „Wucht ist nicht vergleichbar“

Schwere Unwetter haben am vergangenen Samstag, den 8. Juni, Deutschfeistritz heimgesucht. Die Aufräumarbeiten laufen noch.

Am vergangenen Samstagabend, den 8. Juni, wurde Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) und generell der Norden von Graz von schweren Unwettern heimgesucht. Die Marktgemeinde nördlich der Landeshauptstadt wurde gar geflutet, ein Video zeigt die unglaublichen Szenen. Wir haben nun beim Feuerwehrkommandanten von Deutschfeistritz, Abschnittsbrandinspektor Andreas Reiter, nachgefragt, wie die letzten Tage waren und wie es um die Aufräumarbeiten im Ort steht.

„Menschen- und Tierrettung geht vor“

„Seit Samstag haben wir rund 140 Einsatzadressen abgearbeitet – die Dunkelziffer nicht mitgerechnet“, erklärt Reiter gegenüber 5 Minuten. Dabei sei man ans Limit gebracht worden, di Florianis hätten aber dennoch alle Einsätze abarbeiten können, man musste allerdings priorisieren. „Menschen- und Tierrettung geht vor, wir konnten dementsprechend natürlich nicht alles zeitgleich abarbeiten“, erzählt der Feuerwehrkommandant von Deutschfeistritz.

Aufräumarbeiten in Deutschfeistritz dauern noch an

Was sich Samstagabend abgespielt hat, hätten weder er noch die ältesten Mitglieder der Feuerwehr so in Deutschfeistritz bisher erlebt. „Die Wucht bzw. Dimension war und ist nicht vergleichbar“, weiß Reiter. Dementsprechend würden die Aufräumarbeiten auch immer noch andauern.

„Ein riesengroßes Danke dafür“

Als „überwältigend“ und „einzigartig“ bezeichnet er jedenfalls den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Da die Regenlage auch in den vergangenen Tagen unsicher war und man nicht sagen konnte, ob nicht doch noch einmal etwas daherkommt, wurden auch Sandsäcke gefüllt. Wie ein Facebook-Posting der Feuerwehr zeigt, seien dort rund 150 Personen anwesend gewesen, um mitzuhelfen. „Ein riesengroßes Danke dafür“, meint Reiter.

Übrigens: Der Feuerwehr könnt ihr nach ihrem unglaublichen Einsatz auch anderweitig helfen. Laut eines weiteren Facebook-Postings hätte es nämlich viele Anfragen gegeben, wie man helfen könne. Das sei nicht nur durch körperliche Arbeit möglich, man könne auch Spenden. Unter dem Motto „Reiche den Helfern die Hand“ könnt ihr also auch Geld an die Florianis spenden.