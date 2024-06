Wiener (22) erfand im Rausch Raubüberfall in U-Bahn

Am Tag nach dem angeblichen Raubüberfall, dem 5. Juni 2024, erstattete der 22-jährige Wiener bei einer Polizeiinspektion Anzeige. Er behauptete, dass er in der Nacht davor, am 4. Juni, um 23 Uhr, in einem U-Bahn-Waggon von zwei unbekannten Männern mit einem Butterfly-Messer bedroht und anschließend ausgeraubt worden sein.

Alles nur in seinem „Gedächtnis“

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und werteten die Videosequenzen aus. Das Ergebnis: Weder in der U-Bahn selbst, noch in der Station fand eine derartige Straftat statt. Natürlich wurde daraufhin der 22-Jährige erneut einvernommen. Da gab er gegenüber den Beamten an, dass er an jenem Tag betrunken gewesen sei und der Vorfall sich so in seinem „Gedächtnis“ ereignet hätte. Eine weitere Aussage verweigerte er. „Er wurde wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie der falschen Beweisaussage vor der Kriminalpolizei angezeigt“, so die Polizei abschließend.